В России предрекли подорожание пива
Введение в России обязательной маркировки пива — это грубейший просчет государства, который может привести к непоправимым последствиям, заявил в беседе с «Лентой.ру» председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. В том числе, это скажется на пополнении бюджета и цене данной алкогольной продукции.
Ранее стало известно, что обязательная идентификация слабоалкогольных напитков в кегах начнется в России с 1 апреля 2023 года. Напитки в стеклянной или полимерной упаковке начнут маркировать с 1 октября 2024 года, а напитки в других видах упаковки — с 15 января 2024 года.
На разливное пиво несильно вырастет цена — прибавится от 2 до 4 рублей за литр, а вот на бутылку рост будет существенный — процентов на 10
Последствия для бизнеса
2023 год можно смело назвать годом серьезных испытаний для пивоваренного сектора, так как его ожидает три напасти, убежден бизнесмен. «Во-первых, несвоевременное и непродуманное решение о маркировке, во-вторых, законопроект о реестре, который тоже ляжет непосильным бременем, плюс к этому всему неизбежное падение реализации — рынок уже видит его по причине уменьшения целевой аудитории в свете известных событий и из-за оттока части потребителей за границу», — пояснил он.
По словам Небольсина, синергетический эффект от всех этих факторов приведет к падению производства и последующему снижению поступлений в бюджет.
«Многие пивовары разливают и питьевую воду, на которую уже введена маркировка. Наблюдается падение объемов производства воды из-за маркировки до 20 процентов. Некоторые, вообще, отказались от производства воды. С пивом будет еще сложнее, мы ожидаем падение до 25 процентов», — поделился он.
8 сентября стало известно, что в Минздраве России поддержали инициативу наносить на вейпы информацию о вреде их использования. Маркировка вейпов будет также содержать «устрашающие картинки» о вреде на упаковке. В ведомстве готовы разработать соответствующие эскизы.