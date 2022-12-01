В России предрекли подорожание пива

Член президиума «Опоры России» Небольсин предрек пивоварам падение производства

Введение в России обязательной маркировки пива — это грубейший просчет государства, который может привести к непоправимым последствиям, заявил в беседе с «Лентой.ру» председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. В том числе, это скажется на пополнении бюджета и цене данной алкогольной продукции.

Ранее стало известно, что обязательная идентификация слабоалкогольных напитков в кегах начнется в России с 1 апреля 2023 года. Напитки в стеклянной или полимерной упаковке начнут маркировать с 1 октября 2024 года, а напитки в других видах упаковки — с 15 января 2024 года.

На разливное пиво несильно вырастет цена — прибавится от 2 до 4 рублей за литр, а вот на бутылку рост будет существенный — процентов на 10 Алексей Небольсин член президиума «Опоры России»

Последствия для бизнеса

2023 год можно смело назвать годом серьезных испытаний для пивоваренного сектора, так как его ожидает три напасти, убежден бизнесмен. «Во-первых, несвоевременное и непродуманное решение о маркировке, во-вторых, законопроект о реестре, который тоже ляжет непосильным бременем, плюс к этому всему неизбежное падение реализации — рынок уже видит его по причине уменьшения целевой аудитории в свете известных событий и из-за оттока части потребителей за границу», — пояснил он.

По словам Небольсина, синергетический эффект от всех этих факторов приведет к падению производства и последующему снижению поступлений в бюджет.

«Многие пивовары разливают и питьевую воду, на которую уже введена маркировка. Наблюдается падение объемов производства воды из-за маркировки до 20 процентов. Некоторые, вообще, отказались от производства воды. С пивом будет еще сложнее, мы ожидаем падение до 25 процентов», — поделился он.

8 сентября стало известно, что в Минздраве России поддержали инициативу наносить на вейпы информацию о вреде их использования. Маркировка вейпов будет также содержать «устрашающие картинки» о вреде на упаковке. В ведомстве готовы разработать соответствующие эскизы.

