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12:41, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров

В Positive Technologies предупредили о росте числа хакерских атак на ОС Linux

Фото: Kevin Horvat / Unsplash

Эксперты по кибербезопасности предупредили пользователей операционной системы Linux о росте числа хакерских атак. В третьем квартале специалисты зафиксировали существенное увеличение доли кибератак на популярную ОС с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО), сообщила пресс-служба Positive Technologies.

По данным специалистов, доля кибератак с использованием вредоносного ПО, которые затрагивали операционную систему Linux, в третьем квартале выросла до 30 процентов. При этом во втором квартале 2022 года она составляла 12 процентов.

«Множество набирающих популярность решений виртуализации и облачных технологий базируются на системах под управлением Linux. Ландшафт атак на подобные решения расширяется с каждым днем, а последствия становятся только серьезнее из-за повсеместного внедрения виртуализации и облаков в бизнес-процессы», — пояснили в компании.

В целом число кибератак в России выросло на 10 процентов по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Специалисты обуславливают рост продолжающимся противостоянием в киберпространстве, деятельностью хактивистов, появлением новых шифровальщиков и обновлением уже известных.

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«С деятельностью шифровальщиков связана выросшая доля атак на компьютеры, серверы и сетевое оборудование организаций на 6 процентных пунктов. Наблюдается увеличение числа атак на финансовые организации и частных лиц», — добавили в компании. Кроме того, эксперты отмечают рост числа массовых атак на 4 процента относительно второго квартала.

В январе стало известно, что на протяжении 12 лет корпоративные системы под управлением ОС Linux оставались беззащитными перед хакерами из-за критической уязвимости, получившей название PwnKit. Содержащееся в одном из компонентов этой системы — pkexec — серьезное повреждение памяти давало возможность злоумышленникам с низким уровнем доступа повышать свои привилегии до суперпользователя.

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Денис Савосин
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