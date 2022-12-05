Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров

В Positive Technologies предупредили о росте числа хакерских атак на ОС Linux

Эксперты по кибербезопасности предупредили пользователей операционной системы Linux о росте числа хакерских атак. В третьем квартале специалисты зафиксировали существенное увеличение доли кибератак на популярную ОС с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО), сообщила пресс-служба Positive Technologies.

По данным специалистов, доля кибератак с использованием вредоносного ПО, которые затрагивали операционную систему Linux, в третьем квартале выросла до 30 процентов. При этом во втором квартале 2022 года она составляла 12 процентов.

«Множество набирающих популярность решений виртуализации и облачных технологий базируются на системах под управлением Linux. Ландшафт атак на подобные решения расширяется с каждым днем, а последствия становятся только серьезнее из-за повсеместного внедрения виртуализации и облаков в бизнес-процессы», — пояснили в компании.

В целом число кибератак в России выросло на 10 процентов по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Специалисты обуславливают рост продолжающимся противостоянием в киберпространстве, деятельностью хактивистов, появлением новых шифровальщиков и обновлением уже известных.

«С деятельностью шифровальщиков связана выросшая доля атак на компьютеры, серверы и сетевое оборудование организаций на 6 процентных пунктов. Наблюдается увеличение числа атак на финансовые организации и частных лиц», — добавили в компании. Кроме того, эксперты отмечают рост числа массовых атак на 4 процента относительно второго квартала.

В январе стало известно, что на протяжении 12 лет корпоративные системы под управлением ОС Linux оставались беззащитными перед хакерами из-за критической уязвимости, получившей название PwnKit. Содержащееся в одном из компонентов этой системы — pkexec — серьезное повреждение памяти давало возможность злоумышленникам с низким уровнем доступа повышать свои привилегии до суперпользователя.