Стала известна реакция критиков на фильм Кэмерона «Аватар: Путь воды»

Критики сообщили, что «Аватар: Путь воды» будет лучше, чем первая часть проекта

Стала известна первая реакция критиков на фильм канадского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, проект стал доступен для просмотра журналистам некоторых изданий для дальнейших рецензий. Многие из увидевших картину отметили, что вторая часть франшизы будут лучше, чем первая, из-за еще более качественной графики и эмоционального сюжета.

«Никогда не ставьте против Джеймса Кэмерона. Пытаюсь обойтись без преувеличений, но я никогда не видел ничего подобного с технической, визуальной точки зрения. Иногда я пропускал сюжетные моменты, потому что смотрел на рыбу Пандоры (планета, на которой происходят действия в фильме — прим. "Ленты.ру"). Кроме того, я пересмотрел первую часть на выходных и остановился на том, что "это было хорошо". В сиквеле гораздо глубже показано развитие персонажей», — сообщил автор портала Uproxx.

«Я уже дважды видел "Аватар 2" и поражен как его технической частью, так и неожиданно глубоким эмоциональным спектром. Мир в фильме стал больше, персонажи выходят на первый план. Кэмерон показал себя отлично, особенно в заключительном акте. Здорово, что он вернулся», — отметил редактор The Wrap.

Несмотря на большее количество положительных отзывов, некоторые журналисты назвали историю второй части франшизы растянутой, напомнив о хронометраже фильма («Аватар: Путь воды» идет три часа и десять минут).

Ранее стал известен предположительный бюджет фильма «Аватар: Путь воды».

