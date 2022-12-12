Инвестор предсказал большинству криптовалют обесценивание и исчезновение

Инвестор Джим Роджерс предсказал, что большинство криптовалют обесценится и исчезнет

Американский инвестор Джим Роджерс предсказал большинству криптовалют обесценивание и исчезновение. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Роджерса, он до сих скептически настроен по отношению к криптовалютам. «Ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля», — добавил он. Инвестор предположил, что в будущем останутся только цифровые валюты, выпущенные государствами. Кроме того, власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, которые, в свою очередь, могут «выжить в качестве торговых средств».

В этой же беседе Роджерс предрек наступление худших времен для мировой экономики. По его словам, грядущие трудности являются веской причиной для тревоги, поскольку предстоящие несколько лет выдадутся «очень и очень плохими».