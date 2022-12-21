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01:49, 21 декабря 2022Мир

США осудили запрет на обучение женщин в вузах Афганистана

Госдеп США пообещал принять меры в связи с запретом на обучение женщин в вузах Афганистана

Фото: Reuters Photographer / Reuters

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс осудил решение организации «Талибан» (признана террористической и запрещена в России), запрещающее женщинам в Афганистане получать высшее образование. Его слова приводят «Известия».

Он заявил, что Вашингтон не намерен оставлять действия организации без соответствующей реакции и пообещал принять меры. Прайс также призвал союзников поддержать позицию Соединенных Штатов и подать «общий сигнал» действующим властям Афганистана.

Запрет на обучение женщин в частных и государственных университетах был принят 20 декабря после заседания «Талибана». Образовательные учреждения будут должны как можно скорее ввести запрет и проинформировать об этом власти. Уточняется, что изначально талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако затем они запретили девочкам посещать среднюю и старшую школу, а также лишили женщин возможности получить ряд профессий.

В ноябре этого года представители «Талибана» запретили женщинам посещать спортивные залы в Афганистане. Свое решение они аргументировали тем, что девушки якобы пренебрегают приказами о гендерной сегрегации и не носят хиджабы или другие головные уборы.

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Варвара Кузьмина
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