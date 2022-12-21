50-летняя Дита фон Тиз станцевала топлес в бокале с мартини

Фотомодель Дита фон Тиз станцевала топлес в бокале с мартини на открытии отеля в Бангкоке

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, повторила свой культовый номер в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

50-летняя знаменитость приняла участие в презентации, организованной в честь открытия нового отеля The Standard в Бангкоке, Таиланд. Звезда исполнила танец топлес в огромном хрустальном бокале. На ней были полупрозрачные трусы, а серебристые накладки с кисточками прикрывали соски на обнаженной груди. Образ артистки дополняли длинные серьги и красная помада на губах.

Читатели издания удивились внешнему виду танцовщицы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она такая красивая, и на ее работу приятно смотреть», «Обожаю ее! Она элегантная и ее так трудно скопировать», «Очень нравится ее стиль и ее манера исполнения танца. Это целое искусство», «Она выглядит блестяще!» — высказывались они.

В мае Элизабет Херли приняла участие в съемке в нижнем белье. Модель позировала перед камерой в белых плавках-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета.