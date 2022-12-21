Побывавшая на любимом курорте богачей россиянка развенчала миф о «ломовых ценах»

Россиянка отдохнула на Сейшелах и описала поездку фразой «в Сочи было дороже»

Россиянка побывала на отдыхе на Сейшельских островах и описала затраты на поездку фразой «в Сочи было дороже». Об этом она поделилась в репортаже «Ленты.ру».

Как рассказала путешественница Анастасия Чеповская, она отдыхала на любимом курорте богачей в июне 2022 года и смогла сэкономить на поездке. Во-первых, россиянка приобрела авиабилеты за полгода с бесплатным переносом даты вылета, во-вторых, отель ей удалось выгодно забронировать из-за упавших на островах цен на жилье.

«Тогда в Сочи было даже дороже отдохнуть. Все пугают ломовыми ценами, полно обзоров на YouTube "Как я выживал на Сейшелах на дошираке", но все это ерунда», — развенчала миф о высоких ценах на Сейшелах россиянка.

Девушка объяснила, что «дорого обычно все то, что связано с туриндустрией и сферой обслуживания», а на продукты в среднем тратится столько же, как в Москве. Аренда машины обойдется примерно в 35-40 евро (2,4-2,7 тысячи рублей).

«Если хочется сервиса, как в Турции или Египте, то на Сейшелах это будет дорого или очень дорого. Но, если несложно самому готовить и при этом жить с видом на океан, то поездка на Сейшелы того стоит», — добавила она.

Ранее в декабре в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что новогодний отдых на Сейшелах стал доступнее и для простых граждан с ограниченным бюджетом. Так, стоимость туров начинается от 260 тысяч рублей на двоих.