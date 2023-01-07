В России допустили влияние избрания Маккарти на завершение конфликта на Украине

В Госдуме заявили, что избрание Маккарти может повлиять на решение конфликта на Украине

С избранием Кевина Маккарти спикером палаты представителей Конгресса США Республиканская партия получила возможность повлиять на завершение конфликта на Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости.

«Можно считать завершенным парламентский кризис после избрания спикера нижней палаты Конгресса США <…> Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в палате представителей и "своего" спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира как такового, а в целях получения политических очков», — допустил он.

Слуцкий напомнил о заявлении Маккарти относительно усиления контроля за военными расходами, в том числе касающимися Украины. В рамках борьбы за место спикера нижней палаты Маккарти предлагал сократить траты правительства на 2024 финансовый год примерно на 75 миллиардов долларов.

Кевин Маккарти был избран спикером после длительных переговоров и 15 туров голосования. За него проголосовали 216 конгрессменов. С отрывом в четыре голоса за Маккарти следовал лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис. Остальные шестеро законодателей не оказали поддержки ни одному из кандидатов. Нового спикера палаты поздравил президент Украины Владимир Зеленский и сообщил, что «поддержка США во всех областях была жизненно важна для успеха на поле боя».

В России избрание Маккарти зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал фразой «тащили свиную тушу», отметив, что члены палаты представителей Конгресса США не выбирали нового спикера. Российский политик опубликовал карикатуру, на которой изображена свинья с флагом Украины, сидящая в телеге, запряженной ослом и слоном.

