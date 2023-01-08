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23:42, 8 января 2023Мир

Стало известно о возможной встрече глав МИД России, Сирии и Турции в Москве

Asharq Al-Awsat: главы МИД России, Сирии и Турции могут встретиться в Москве 11 января

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с главами МИД Сирии и Турции в Москве 11 января. Об этом сообщает саудовское издание Asharq Al-Awsat.

Уточняется, что переговоры в российской столице должны подготовить почву для саммита с участием президентов указанных государств.

Издание отмечает, что к трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. 4 января дипломат посетил Дамаск и встретился с лидером Сирии Башаром Асадом.

Ранее сообщалось, что Россия, Турция и ОАЭ договорились реабилитировать президента Сирии Башара Асада. По мнению российского востоковеда Елены Супониной, новое партнерство Анкары с Дамаском укрепит роль Кремля на Ближнем Востоке и окажет давление на Вашингтон. «США должны понять, что их присутствие там ненужно и неоправданно», — подчеркнула специалист.

Марина Совина
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