В США обнаружили сотни ошибок на памятнике погибшим в Корейской войне

NYT: исследователи обнаружили сотни ошибок на новом памятнике погибшим в Корейской войне

Исследователи обнаружили сотни ошибок на новом памятнике американским военнослужащим, погибшим в Корейской войне 1950-1953 годов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

На гранитной плите, установленной на Национальной аллее в американской столице, указаны 36 634 имени американских военных, которые погибли на Корейском полуострове. Новый памятник обошелся в 22 миллиона долларов. Однако историк Хэл Баркер, который вместе с братом Эдвардом запустил проект по сохранению памяти о конфликте, обнаружил на нем 1015 орфографических ошибок, причем имена некоторых военных исковерканы до неузнаваемости.

Кроме того, на памятнике недостает 500 имен участников боевых действий, зато появились 245 лишних. На мемориальной плите по ошибке затесались имена людей, чьи смерти никак не связаны с Корейской войной, например, военного, который погиб, выпив антифриз вместо алкоголя. Издание отмечает, что такое огромное число ошибок стало следствием небрежности со стороны сразу нескольких федеральных органов и объединений ветеранов: список был предоставлен Пентагоном, но никто его, по всей видимости, не проверил. «Для его исправления гарантированно потребуется еще больше времени, денег и тщательной проверки», — подчеркнул автор материала.

В годы Корейской войны Соединенные Штаты выступили на стороне Южной Кореи, тогда как СССР и Китай поддержали Северную Корею. В боевых действиях принимал участие военный контингент Организации Объединенных Наций (ООН), приблизительно на 90 процентов состоявший из граждан США. По разным оценкам, в ходе войны погибло около 40 тысяч американских военнослужащих. Поскольку боевые действия закончились перемирием, а не мирным договором, технически Пхеньян и Сеул по-прежнему находятся в состоянии войны. На границе Южной и Северной Кореи, проведенной по 38-й параллели, была создана демилитаризованная зона шириной четыре километра.