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10:36, 9 января 2023Мир

Назван следующий обладатель ядерного оружия

Atlantic Council: Иран может стать следующим обладателем ядерного оружия

Фото: Hamed Jafarnejad / Fars News / Reuters

Следующим обладателем ядерного оружия может стать Иран. Таким мнением поделились специалисты по внешней политике, принявшие участие в опросе американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council).

68 процентов из 149 опрошенных специалистов предположили, что в ближайшие 10 лет «ядерный клуб» пополнит Иран. Еще 32 процента респондентов предположили, что ядерное оружие появится у Саудовской Аравии, 19 процентов назвали Южную Корею, а 14 процентов — Японию (экспертам разрешили назвать больше чем одно государство). При этом 13 процентов аналитиков заявили, что в следующее десятилетие новых ядерных держав не появится.

Впрочем, большинство экспертов — 58 процентов — сочли маловероятным использование кем-либо ядерного оружия в следующие 10 лет. Еще 14 процентов респондентов предположили, что на такой шаг может решиться Россия, другие 10 процентов назвали Северную Корею.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил в беседе с «Лентой.ру», что у Ирана есть все технические возможности для создания ядерного оружия. Появление еще одной ядерной державы, по словам политолога, поставит под удар мировую ядерную безопасность, поскольку вслед за Ираном еще больше стран захотят обладать подобным оружием.

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Виктория Кондратьева
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