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18:02, 10 января 2023Путешествия

Названы лучшие места мира для «дикого» отдыха

Craft Travel: в 2023 году лучшим местом для любителей «дикого» отдыха названы Гималаи

Фото: Yasmine Arfaoui / Unsplash

Гималаи, Мадагаскар и национальный парк Кибале в Кении были названы лучшими местами мира в 2023 году для любителей «дикого» отдыха. Об этом пишет Travel Daily Media со ссылкой на данные компании Craft Travel.

Так, первое место рейтинга заняли Гималаи с зубчатыми пиками гор, долинами и ледниками. Желающим отдохнуть вдали от цивилизации предлагается остановиться в одной из горных деревень шерпов и пообщаться с местным населением. Далее следует островное государство Мадагаскар, являющийся домом для множества различных экосистем, что делает его одним из самых лучших мест мира для изучения дикой природы.

Замыкает тройку лидеров национальный парк Кибале в Кении, расположенный между Великой рифтовой долиной и бассейном реки Конго. Четвертое место досталось Берегу Скелетов Намибии. «Сырой и суровый, этот отдаленный уголок мира предлагает уникальный и необычный взгляд на африканскую дикую природу с внушительными дюнами и обширными равнинами, окаймленными ледяными водами Атлантического океана», — говорится в публикации.

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Пятое место у национального парка Яла на Шри-Ланке, шестое место — у долины Марания в Кении. Также в топ-10 вошли лагерь Whichaway Camp в Антарктиде, национальный заповедник Цвалу Калахари в провинции Северный Кейп в Южной Африке, норвежский архипелаг Шпицберген и остров Лизард посреди Большого Барьерного рифа.

Ранее Филиппины по итогам международной премии White Awards свадебного журнала White Sposa назвали лучшей страной для романтического отдыха в 2022 году. Путешествие будет интересно как любителям экстремального отдыха, которые смогут заняться серфингом на многочисленных пляжах, так и тем, кто ищет единение с природой.

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Валентина Процкова
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