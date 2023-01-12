США начали массово перебрасывать танки в Восточную Европу в рамках ротации

Более одной тысячи единиц американской бронетехники прибыло в голландский порт Флиссинген и в скором времени отправится в Польшу и Литву в рамках ротации и политики усиления восточного фланга НАТО, пишет Reuters.

Издание сообщило о массовой переброске вооружений в Европу. На восточный фланг Североатлантического альянса должны поступить не менее 1250 единиц военной техники, в том числе танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО вскоре начнет усиливать восточный фланг согласно утвержденному на саммите в Мадриде плану. Участники саммита НАТО в Испании приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности альянса. Главным поводом для такого решения стали военные действия на Украине.