Российского студента задержали за подготовку нападения на бывшую школу

В Татарстане задержали готовившего нападение на школу 16-летнего россиянина

В Татарстане задержали 16-летнего студент колледжа нефтехимии и нефтепереработки Нижнекамска за подготовку нападения на его бывшую школу. Об этом в четверг, 12 января, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, с августа по сентябрь молодой человек изучал в сети способы сборки самодельных взрывных устройств и выяснял, как правильно устраивать массовые убийства. Силовики подозревают, что студент собирался совершить массовое убийство в школе № 8, где он учился.

В ходе обыска у молодого человека изъяли компьютер и тетрадь с записями. Возбуждено уголовное дело о подготовке убийства. Выяснилось, что подозреваемый состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. При этом руководство учебного заведения, где учится студент, характеризовало его как неконфликтного человека, который регулярно посещает церковь.

В апреле 2022 года в Курганской области ФСБ задержала готовившего теракты 19-летнего студента техникума.