Путин рассказал об особой миссии башкир

Президент Путин заявил об особой миссии Башкирии по защите внешних границ России

Президент России Владимир Путин объяснил, почему считает Республику Башкортостан особым регионом страны и высказался об особой миссии башкир. Его слова приводят «Известия».

«С момента добровольного вхождения в состав Российской Империи башкиры добровольно взяли на себя особую миссию — защищать внешние границы единого отечества. В 1812 году во время Отечественной войны Башкирия посадила почти все мужское население на коней и отправила на борьбу с врагом», — пояснил Путин.

В связи с этим президент назвал неудивительным сегодняшнее ответственное поведение региона в ходе спецоперации — «теплое и душевное по отношению к участникам военных действий их семьям».

Кроме того, Путин назвал столицу региона Уфу одним из значимых центров «просвещенного, творческого и патриотически ориентированного» российского ислама. «Можно сказать, что Башкирия всегда играла особую роль в жизни, в истории и судьбе России», — добавил он в ходе визита в регион.

13 января Путин прибыл в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, было опубликовано видео с его участием в похоронах.