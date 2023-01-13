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15:19, 13 января 2023Россия

Путин рассказал об особой миссии башкир

Президент Путин заявил об особой миссии Башкирии по защите внешних границ России

Фото: Дмитрий Азаров / ТАСС

Президент России Владимир Путин объяснил, почему считает Республику Башкортостан особым регионом страны и высказался об особой миссии башкир. Его слова приводят «Известия».

«С момента добровольного вхождения в состав Российской Империи башкиры добровольно взяли на себя особую миссию — защищать внешние границы единого отечества. В 1812 году во время Отечественной войны Башкирия посадила почти все мужское население на коней и отправила на борьбу с врагом», — пояснил Путин.

В связи с этим президент назвал неудивительным сегодняшнее ответственное поведение региона в ходе спецоперации — «теплое и душевное по отношению к участникам военных действий их семьям».

Кроме того, Путин назвал столицу региона Уфу одним из значимых центров «просвещенного, творческого и патриотически ориентированного» российского ислама. «Можно сказать, что Башкирия всегда играла особую роль в жизни, в истории и судьбе России», — добавил он в ходе визита в регион.

13 января Путин прибыл в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, было опубликовано видео с его участием в похоронах.

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Антон Похиляк
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