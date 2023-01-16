В столицу приедут победители детского конкурса «Новогодняя Москва от Макса»

Имена победителей объявлены в группе «ВКонтакте»

О Москве глазами десятилетнего жителя этого города можно было узнать из интерактивного путешествия по столице., который был размещен на Newyearmoscow.lenta.ru.

Всем желающим портал Newyearmoscow.lenta.ru дал возможность увлекательно и с пользой провести детские каникулы в новогодней Москве и шанс выиграть поездку в столицу.

Виртуальный новогодний маршрут предлагал участникам прогулку по семи холмам, на которых располагается столица России, и другим знаковым и легендарным местам Москвы. В ходе путешествия можно было вспомнить историю города, выяснить, почему столицу называют Третьим Римом, и узнать много других интересных фактов. А главное — увидеть столицу глазами ребенка.

По окончании путешествия его участники получили возможность проверить свои знания. Для этого им предстояло пройти один или сразу несколько тестов на знание интересных исторических фактов о Москве, новогодних традиций России, истории непосредственно семи холмов и связанных с ними легенд. После теста желающие могли заполнить анкету, это давало им право на участие в розыгрыше.

13 января, в преддверии Старого Нового года, с помощью генератора случайных чисел в ходе прямой видеотрансляции были определены победители.

В результате 20 финалистов получили эксклюзивную подарочную карту «Новогодняя Москва от Макса». А семь суперфиналистов выиграли семейную поездку на двоих в Москву в феврале. Победители прокатятся по городу вместе с экскурсоводом и, в частности, увидят знаменитые семь холмов, с которых началась их виртуальная прогулка на сайте.

«Лента.ру» выражает благодарность партнеру проекта туроператору FUN & SUN. С именами победителей можно ознакомиться здесь.

