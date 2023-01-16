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11:16, 16 января 2023Экономика

Россия и Иран задумали создать общую криптовалюту

Россия и Иран начали обсуждать создание привязанного к золоту совместного стейблкоина

Фото: Unsplash

Россия и Иран начали обсуждать вопрос создания совместного стейблкоина, привязанного к золоту. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова.

Однако его использование станет возможным только после того, как отрегулируют оборот криптовалют. В настоящее время ведутся переговоры о возможности создания токена, который мог бы заменить во внешнеторговых расчетах доллар и рубль, а также иранский риал. Как сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, создание стейблкоина именно с Ираном уместно, поскольку страна прогрессивна в плане развития криптоиндустрии.

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Директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников пояснил, что теоретически новый токен может заработать на базе особой экономической зоны в Астрахани, где вскоре планируют начать принимать грузоперевозки из Ирана.

В конце декабря в разговоре с «Лентой.ру» директор Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко допустила, что российские власти могут ввести экспериментальный режим расчетов в криптовалюте по некоторым сделкам на территории страны. По ее словам, повсеместное использование криптовалюты наравне с рублем маловероятно, однако криптовалюта может приобрести статус, каким обладают валюты других стран. Но для этого необходимо протестировать механизм, уверена Сидоренко.

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Платон Щукин
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