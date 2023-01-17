Двое подростков погибли при падении с высотки в Москве

112: двое подростков погибли при падении с 22-этажки на юго-западе Москвы

Двое подростков погибли при падении с 22-этажки на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Тела двух молодых людей — парня и девушки — нашли жители домов на улице Знаменские Садки. По предварительной информации, они поднялись на 22-й этаж по пожарной лестнице, взялись за руки и спрыгнули.

На место прибыли скорая и полиция. Обстоятельства, причины поступка и личности погибших выясняют следователи.

По словам источника РИА Новости, оба подростка — 2006 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.

Утром 16 января из окна на 22-м этаже жилого дома в Екатеринбурге выпала четвероклассница. Предварительно, причиной гибели девочки стал несчастный случай. Позднее в тот же день под окнами пятиэтажки в Свердловской области нашли тело 14-летнего подростка. Причины происшествия выясняются.