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16:56, 21 января 2023Силовые структуры

Под Петербургом нашли три пакета с расчлененными человеческими останками

В бане во Всеволожске нашли расчлененные и разложенные по трем пакетам останки мужчины

Фото: Shutterstock

Расчлененные и разложенные по трем пакетам останки неизвестного мужчины нашли в бане во Всеволожске. О найденных под Петербургом человеческих останках сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

О находке в полицию заявила хозяйка постройки, которая подозревает своего отчима в убийстве. По словам 53-летней Юлии, после смерти ее матери в бане остался жить муж покойной Аркадий. Накануне Юлия хотела забрать из бани свои вещи, но Аркадий ее не пустил.

Позже общие знакомые признались женщине, что Аркадий рассказывал о том, как убил человека, расчленил его и спрятал труп в бане. Полицейские, прибывшие после заявления на место происшествия, обнаружили в бане части трупа мужчины в пакетах, прикрытых бежевым ковром.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве найдено расчлененное тело мужчины. В лесу у станции метро «Прокшино» рядом с поселением Сосенское обнаружены ноги, таз и позвоночник с остатками мышечных отслоений.

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Александра Лисица
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