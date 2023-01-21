Рогов оценил потери ВСУ на запорожском направлении

Рогов заявил, что потери ВСУ на запорожском направлении стали такими, как и на артемовском

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что масштаб потерь группировки Вооруженные сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями украинских вооруженных формирований в районе Артемовска. Его слова приводит ТАСС.

«Как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников, я не говорю про спецподразделения ССО, Нацгвардию, полицию и прочих», — рассказал Рогов.

По его словам, в результате наступления российских сил на запорожском направлении удалось освободить ряд населенных пунктов. Сейчас официально известно об освобождении двух населенных пунктов в Запорожской области. Кроме того, еще семь оказались под жестким огневым контролем со стороны российской армии.

Ранее Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль села Краснополье и Двуречье в Донецкой народной республике. По его словам, штурмовые группы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции «Соль», которая находится под Соледаром.