Жители Мадрида вышли на акцию протеста против правительства

На акцию протеста против правительства в Мадриде вышло около 30 тысяч человек

Около 30 тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против действующего правительства. Об этом ТАСС сообщили в представительстве кабинета министров в столице Испании.

Митинг начался днем на площади Сибелес, где расположена мэрия. Участники требуют отставки правительства и действующего премьер-министра Педро Санчеса. Помимо этого, протестующие утверждают, что вышли высказать свою позицию «в защиту конституции» и «единой и процветающей Испании». К митингующим присоединились некоторые оппозиционные политики.

«Мы предупреждаем об ухудшении нашей демократии, ослаблении нашего государства и серьезной эрозии институтов. Мы выступаем против того, что правительство поддерживается и защищается сепаратизмом, тоталитарным популизмом и преемниками политического фронта [баскской террористической группировки] EТА», — заявили организаторы протестов.

В этот же день митинг проходит в столице другой европейской страны — Польши. Жители Варшавы вышли на антивоенный митинг, в ходе которого выступили против втягивания Польши в конфликт на Украине.