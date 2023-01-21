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18:01, 21 января 2023Мир

Жители Мадрида вышли на акцию протеста против правительства

На акцию протеста против правительства в Мадриде вышло около 30 тысяч человек

Фото: Susana Vera / Reuters

Около 30 тысяч человек вышли в Мадриде на акцию протеста против действующего правительства. Об этом ТАСС сообщили в представительстве кабинета министров в столице Испании.

Митинг начался днем на площади Сибелес, где расположена мэрия. Участники требуют отставки правительства и действующего премьер-министра Педро Санчеса. Помимо этого, протестующие утверждают, что вышли высказать свою позицию «в защиту конституции» и «единой и процветающей Испании». К митингующим присоединились некоторые оппозиционные политики.

«Мы предупреждаем об ухудшении нашей демократии, ослаблении нашего государства и серьезной эрозии институтов. Мы выступаем против того, что правительство поддерживается и защищается сепаратизмом, тоталитарным популизмом и преемниками политического фронта [баскской террористической группировки] EТА», — заявили организаторы протестов.

В этот же день митинг проходит в столице другой европейской страны — Польши. Жители Варшавы вышли на антивоенный митинг, в ходе которого выступили против втягивания Польши в конфликт на Украине.

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Варвара Кошечкина
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