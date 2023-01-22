Карчаа прокомментировал заявление МАГАТЭ по созданию зоны безопасности у ЗАЭС

Карчаа призвал МАГАТЭ перестать имитировать работу по созданию зоны безопасности у ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пытается имитировать деятельность, организуя переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о единстве мнений сторон по созданию зоны безопасности у объекта. «От того, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности, вопрос не решается. Нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию подобной зоны безопасности», — подчеркнул Карчаа.

По его словам, от общего понимания вопроса до конкретных договоренностей «очень значительный путь». Он призвал МАГАТЭ перестать имитировать работу и «вести дела по-другому». Карчаа также указал на несамостоятельность и недоговороспособность Киева, на который давит Запад. Украина заинтересована «в поддержании военного противостояния», добавил он.

Ранее Гросси заявил, что соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте.

