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12:35, 24 января 2023Интернет и СМИ

Порноактриса рассказала об отношениях с родственниками

Порноактриса из США Дженна Старр заявила, что родственники уважают ее

Фото: @msjennastarr

Порноактриса из США Дженна Старр (Jenna Starr) заявила, что родственники уважительно относятся к ней, так как она наиболее финансово обеспечена во всей семье и достигла успеха в своих начинаниях. Об этом, а также о начале работы в порноиндустрии она рассказала Daily Star.

По словам Старр, она воспитывалась строго в соответствии с христианскими канонами. Ее родственники предполагали, что в будущем она не будет работать и станет домохозяйкой. Однако девушка все же окончила колледж, после чего открыла собственную компанию в сфере косметологии, приносившую ей хороший доход.

Во время пандемии COVID-19 ее бизнес прогорел, и Старр, оказавшись без денег и потратив сбережения, стала моделью OnlyFans. Спустя какое-то время ей предложила съемки популярная порностудия Brazzers. Одна из сцен с девушкой собрала больше миллиона просмотров. Кроме того, впоследствии ее фото появлялись на обложке развлекательного издания FHM и в журнале Playboy.

«В нашей семье я наиболее финансово обеспечена и защищена, так что никто не может сказать мне ничего против. Я заслужила уважение своих членов семьи, потому что они увидели во мне проложившую себе путь в бизнес женщину, которая осуществила все свои планы», — поделилась Старр.

Ранее порноактриса Брейлин Бейли высказалась об отношениях с бойфрендом, также работающим в индустрии контента для взрослых. По словам звезды порно, иногда из-за их сферы деятельности между ними возникает ревность.

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Олег Давыдов
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