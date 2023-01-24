Россиянам перечислили простые меры профилактики инсульта

Невролог Демьяновская: предотвратить инсульт может частая проверка давления и холестерина

Предотвратить инсульт помогут регулярная проверка артериального давления и соблюдение ряда других простых мер профилактики смертельно опасной патологии. Их в беседе с «Известиями» перечислила россиянам невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалистки, постоянная артериальная гипертензия приводит к повреждению стенок сосудов, в результате чего существенно возрастает риск развития инсульта. Поэтому первое правило профилактики этого заболевания заключается в регулярном и частом контроле давления, начиная с молодого возраста.

Вторая рекомендация Демьяновской — следить за уровнем холестерина, так как нарушение его обмена чревато развитием атеросклеротических бляшек, которые «перекрывают просвет сосудов или провоцируют их разрыв». Причиной проблемы могут быть как генетические особенности, так и ожирение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и заболевания печени.

Также специалистка сообщила, что еще одной причиной развития инсульта считается нарушение сердечного ритма. По ее опыту, эта патология диагностируется у каждого третьего пациента с ишемическим инсультом. Чтобы снизить риск, необходимо ежегодно делать ЭКГ. Это позволит вовремя выявить мерцательную аритмию и при необходимости назначить прием антикоагулянтов, что предотвратит образование тромбов.

Среди других патологий, провоцирующих инсульт, врач назвала нарушения в работе почек и печени, сахарный диабет и системные воспалительные заболевания. Поэтому необходимо хотя бы раз в год проходить базовую диспансеризацию: сдавать общий анализ крови и мочи, биохимию крови.

Ранее врач-кардиолог Андрей Климкин назвал опасные последствия повышенного давления. По его словам, если человек вовремя не обнаружит наличие гипертонии, это значительно повышает риск развития опасных осложнений, в числе которых инфаркт и инсульт.