Испания решила передать Украине несколько танков Leopard

País: Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4

Власти Испании решили передать Украине несколько отремонтированных немецких танков Leopard 2A4, передает El País.

Согласно источникам в испанском правительстве, Мадрид планирует поставить Киеву от четырех до шести единиц военной техники. При этом окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 боевых машин, которые уже около 10 лет хранятся в Сарагосе.

Отмечается, что сейчас Министерство обороны Испании ведет переговоры с военной промышленностью о срочном восстановлении танков. Помимо этого, в дополнение к боевым танкам ведомство могло бы поставить Киеву пакет запасных частей для Leopard 2A4.

Кроме того, Минобороны начнет подготовку украинских военных, механиков и обслуживающего персонала.

Ранее немецкие власти одобрили поставку 14 танков Leopard 2A4 Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт также добавил, что ФРГ согласна на реэкспорт военной техники из стран-партнеров по НАТО.