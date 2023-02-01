В российской больнице через два дня после осмотра врача умерла годовалая девочка

В одной из больниц Читы в Забайкальском крае умерла годовалая девочка

В одной из больниц Читы в Забайкальском крае умерла годовалая девочка, родители которой утверждают, что несколько дней не могли добиться помощи медиков. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

Ребенок наблюдался у врачей в лечебном учреждении по месту жительства в поселке Горный. 9 января, по версии следствия, ее с признаками инфекционного заболевания госпитализировали в ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница», где она и скончалась.

Подробности случившегося приводит chita.ru. По данным издания, девочке резко стало плохо 7 января. Мать утверждает, что после первичного осмотра госпитализацию ребенка не предложили, отправив лечиться домой. В течение двух дней родители пытались добиться помощи от нескольких больниц Забайкалья, вызвать скорую и реанимацию, но реанимация приехала только спустя 2,5 часа и уже не смогла спасти ребенка.

В свою очередь, в Краевой клинической инфекционной больнице сообщили, что мать погибшей обратилась в приемный покой в ночь на 7 января. Девочка на момент осмотра была стабильна, признаки тяжелого заболевания отсутствовали. Матери было предложено лечение в стационаре, но она попросила расписать амбулаторное лечение. Соответствующие рекомендации были даны, а в случае ухудшения состояния нужно было снова обратиться в медучреждение.

По информации от врачей, ухудшение состояния ребенка началось вечером 8 января, то есть в Горном после визита в ККИБ девочка провела два полных дня. В Читу девочку привезли ранним утром (около 4 часов) 9 января.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.