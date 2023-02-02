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11:21, 2 февраля 2023Экономика

Европейский нефтяной гигант собрался продать долю в российском проекте

Shell подписала документы о продаже «Газпром нефти» доли в совместном предприятии

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Британско-нидерландский нефтяной гигант Shell собирается продать «Газпром нефти» долю в совместном предприятии (СП) Salym Petroleum Development, говорится в отчете европейской компании.

Соответствующие документы были подписаны в конце декабря, теперь ожидается разрешение российских властей. В третьем квартале Shell уже устранилась от управления в СП, ее представители покинули совет директоров. Гигант также обнулил стоимость актива.

При этом еще в сентябре 2022 года предполагалось, что долю в СП может приобрести малоизвестная на рынке судоходная компания Wellnord. По данным СМИ, компания предлагала за сделку 150 миллионов евро. Бенефициары Wellnord неизвестны, по некоторым данным, это компания с российско-венгерским участием.

Само СП до этого было переведено в российскую юрисдикцию, с такими требованиями к Shell в августе обратилась «Газпром нефть» через суд.

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Платон Щукин
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