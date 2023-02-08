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17:48, 8 февраля 2023Силовые структуры

19-летняя россиянка совратила двух подростков на вечеринке в своем доме

В Подмосковье 19-летняя девушка напоила и совратила 15-летнего и 16-летнего школьников

Фото: pawel szvmanski / Unsplash

В Московской области 19-летняя местная жительница домогалась 16-летнего и 15-летнего подростков. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, ночью фигурантка позвала школьников в гости на вечеринку в Егорьевске. Дома она выпивала с юношами, а когда они ушли в комнату, то девушка проследовала за ними. Там она совратила мальчиков и занялась с ними сексом.

Полицейские задержали молодую россиянку. Выяснилось, что ранее она привлекалась к ответственности за то, что спаивала несовершеннолетних. Отмечается, что потерпевшие стоят на учете в ПНД.

Специалисты проведут психиатрическую экспертизу. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде.

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Екатерина Власова
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