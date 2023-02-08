Парень решил проучить неправильно припарковавшегося водителя и пожалел

Парень случайно написал матерную записку на талоне со своими данными водителю на парковке

Пользователь Reddit поделился историей, как он решил проучить неправильно припарковавшегося водителя и пожалел об этом. Парень рассказал, что оставил водителю записку с матерным ругательством, не заметив, что случайно написал ее на своем паковочном талоне с данными об автомобиле.

Автор поста написал, что недавно ездил в магазин, около которого почти не было свободных парковочных мест. «В конце паковки было два места, но одна машина встала на проезде между ними и заблокировала их», — отметил он.

Некоторое время парню пришлось ездить по парковке в поисках места, после чего одна машина все-таки уехала. «Я встал в тот ряд, в котором было заблокированное место, и написал записку водителю, который перегородил въезд на свободные места», — вспомнил герой истории. В записке рассказчик написал: «Ты паркуешься как *** [идиот]».

Когда автор поста вернулся к машине, на его капоте сидел парень, который спросил его, считает ли он смешным оставлять матерные записки на его автомобиле. «Я даже не пытался это отрицать. Обычно я не люблю ругаться, но я сказал ему в лицо то, что я уже написал на записке. Это был долгий конфликт с оскорблениями», — вспомнил он.

После спора рассказчик спросил парня, откуда он узнал, кто написал записку. «Тогда он ответил мне: "Ты написал это на парковочном талоне со своим регистрационным номером, толстый ублюдок"», — рассказал он. Автор поста признался, что не смог перестать смеяться от того, что решил использовать именно талон с номером автомобиля для того, чтобы обругать незнакомца матом.

В комментариях под постом часть пользователи отметили, что автору повезло, что его машину не повредили в ответ на матерную записку. Другие же написали, что держат в салоне заготовленные карточки для водителей, которые неудобно паркуются и мешают другим.