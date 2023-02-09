Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому

Премьер Венгрии Орбан отказался аплодировать президенту Украины Зеленскому на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Видео с мероприятия выложил Telegram-канал «Страна.ua».

На видео показано, как украинский лидер в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран Евросоюза. В то время как все европейские лидеры стали хлопать Зеленскому, Орбан воздержался.

Ранее президент Украины назвал главную цель посещения мероприятия. По словам политика, визит на саммит должен поспособствовать вступлению Украины в ЕС как можно скорее.