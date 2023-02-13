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20:33, 13 февраля 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли неочевидные опасности зимнего бега

Фитнес-тренер Шляхтина назвала переохлаждение и риск заболеть опасностями зимнего бега

Фото: Alexandr Podvalny / Unsplash

Основной опасностью бега, как и любой физической активности на улице зимой, являются травмы, полагает фитнес-тренер, эксперт XFIT Марина Шляхтина. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла россиянам три неочевидных побочных эффекта пробежек на свежем воздухе в холодное время года.

Шляхтина предупредила, что во время зимней пробежки неподготовленным спортсменам легко поскользнуться на снегу или льду и получить травму. Особенно легко повредить коленные суставы, растянуть сухожилия или связки. Снизить риск травмы позволит покупка специальных кроссовок для бега в холодное время года, у которых подошва не такая скользкая, как у летних.

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В то же время одним из главных «подводных камней» зимнего бега Шляхтина назвала повышенную вероятность переохлаждения из-за промокшей одежды и обуви или холодного ветра. И это, в свою очередь, существенно повышает риск заболеть. Чтобы не допустить этого, надо с умом подбирать экипировку — в ней не должно быть холодно или жарко. Шляхтина рекомендовала сверху надевать ветрозащитный слой, а под него — термобелье. Шапка и перчатки в такую погоду обязательны.

По словам фитнес-тренера, зимой не рекомендованы темповые и интервальные тренировки.

При быстром беге частота дыхания увеличивается и холодный воздух, не успев согреваться, будет попадать в легкие, что может вызвать воспаление легких. Расстояние для пробежки необходимо выбирать такое, чтобы вы могли его пробежать, не переходя на шаг

Марина Шляхтинафитнес-тренер

Шляхтина также рекомендовала перед пробежкой обязательно наносить на кожу лица защитный крем и пользоваться бальзамом для губ, чтобы избежать обветривания, обморожения и раздражения нежных участков лица.

Ранее эксперт по пилатесу Эбби Маклахлан заявила, что регулярные занятия пилатесом способствуют омоложению. Она объяснила, что этот вид физической активности доступен людям любого возраста, потому что не влечет за собой негативное воздействие на тело и суставы.

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Наталья Обрядина
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