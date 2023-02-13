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11:07, 13 февраля 2023Ценности

Соловьева раскритиковали за работающего моделью в Лондоне сына

Владимира Соловьева раскритиковали в Twitter за работающего моделью в Лондоне сына Даниила

Фото: CONTORA BY LISOVETS

Телеведущий Владимир Соловьев подвергся критике в сети из-за молчания о сыне Данииле, который предположительно работает моделью в Лондоне. Пост на эту тему появился в Twitter-аккаунте американского писателя Джейсона Смарта.

Политический эксперт разместил коллаж, на котором журналист запечатлен на публике вместе с 21-летнем манекенщиком. Кроме того, на некоторых снимках молодой человек позирует в брючном костюме с черным лаком на ногтях. Известно, что в таком образе он снимался в рекламной кампании бренда CONTORA, который принадлежит стилисту Владу Лисовцу.

«Лицемерие! Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне. При этом сам Владимир предпочитает молчать об этом, а еще не упоминать тот факт, что его старший сын также учился в Великобритании», — осудил Смарт Соловьева в публикации, которая набрала более миллиона просмотров. Позицию политтехнолога поддержали и другие юзеры в многочисленных комментариях.

Владимир Соловьев на данный момент никак не отреагировал на высказывания американца.

Ранее в феврале Владимир Соловьев обругал блогершу и ведущую Ксению Собчак, обвинив ее в глупости и необразованности. Соловьев заявил, что его удивляют «феноменально глупые люди типа Собчак». Собчак и Соловьев регулярно критикуют и высмеивают друг друга.

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Карина Черных
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