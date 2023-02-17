Тела 18 мигрантов нашли в грузовике в Болгарии

В Болгарии в грузовике нашли тела 18 мигрантов, погибших от удушья

Неподалеку от столицы Болгарии Софии в грузовике нашли тела 18 мигрантов, погибших от удушья. Об этом сообщает агентство БТА.

По данным полиции страны, всего в грузовике находились 40 человек. Их гражданство не сообщается. Машину нашли недалеко от села Локорско. Мигранты внутри нее находились в тайнике, скрытом под лесоматериалом. Водитель грузовика скрылся.

Выжившие беженцы доставлены в больницу. Полиция выясняет точные причины гибели, а также маршрут, по которому ехали мигранты.

В ноябре в турецком городе Сивас перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, три человека погибли, еще 27 были ранены.

