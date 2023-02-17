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18:18, 17 февраля 2023Мир

Тела 18 мигрантов нашли в грузовике в Болгарии

В Болгарии в грузовике нашли тела 18 мигрантов, погибших от удушья

Фото: Hristo Rusev / Globallookpress.com

Неподалеку от столицы Болгарии Софии в грузовике нашли тела 18 мигрантов, погибших от удушья. Об этом сообщает агентство БТА.

По данным полиции страны, всего в грузовике находились 40 человек. Их гражданство не сообщается. Машину нашли недалеко от села Локорско. Мигранты внутри нее находились в тайнике, скрытом под лесоматериалом. Водитель грузовика скрылся.

Выжившие беженцы доставлены в больницу. Полиция выясняет точные причины гибели, а также маршрут, по которому ехали мигранты.

В ноябре в турецком городе Сивас перевернулся автобус с нелегальными мигрантами, три человека погибли, еще 27 были ранены.

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Антон Похиляк
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