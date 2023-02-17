69-я параллель
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11:36, 17 февраля 202369-я параллель

Россиянина благословили на «самый экстремальный поход» в стране

Жителя Якутии Винокурова благословили на 800-километровый поход на лошадях

Кадр: Быыра / YouTube

Жителя Якутии Дугуйдана Винокурова благословили на 800-километровый поход на лошадях, который он назвал «самым экстремальным походом» в стране. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

В обряде благословения россиянина на дальний поход участвовали не только духовные лица, но и представители администрации, в том числе и заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.

Начало похода назначено на 22 февраля — через неделю Винокуров в сопровождении представителей Русского географического общества отправится по старому Колымскому тракту до поселка Сеймчан. Этот маршрут организаторы назвали «Дорогой предков».

В 2021 году Винокуров и его зять, коневод Мичил Неустроев, отправились в похожий конный поход «От Полюса холода до Белокаменной». Тогда россияне решили установить мировой рекорд и доказать, что их родные якутские лошади — самые выносливые на свете.

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Марк Леонов
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