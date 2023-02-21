Байден скрыл визит в Киев от Белого дома и Пентагона

Bloomberg: многие в Белом доме и Пентагоне не знали о планах Байдена посетить Киев

Президент США Джо Байден окончательно решил отправиться на Украину в прошедшую пятницу 17 февраля, причем многие сотрудники Белого дома и Пентагона были даже не в курсе таких планов, поскольку они тщательно скрывались. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Самолет Байдена сначала прибыл на немецкую авиабазу Рамштайн, затем — в польский город Жешува. Оттуда политик отправился в Киев на поезде, он был в столице Украины к 8 утра по местному времени.

В самолете были охранники, медперсонал, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и два журналиста, обещавших никому о визите не рассказывать. Они получили информацию о поездке в электронном письме с темой «Инструкция по прибытию на гольф-турнир», уточняет Bloomberg. Журналисты следовали инструкциям и отдали свои мобильные телефоны до того, как самолет взлетел. Им вернули устройства только в американском посольстве в Киеве спустя более чем 24 часа.

Байден подчеркивал, что приехал в Киев для того, чтобы подтвердить приверженность суверенитету Украины.