Российские производители электроники попросили защиты от китайских конкурентов

«Ъ»: российские производители электроники попросили ввести пошлины на ввоз смарт-карт

Российские производители электроники и полупроводников попросили ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты) в размере 50-100 процентов для защиты от китайских конкурентов, пишет «Коммерсантъ».

АНО «Телекоммуникационные технологии» направила соответствующее письмо в Минпромторг. Там утверждают, что российские производители карт обладают производственными мощностями, способными удовлетворить потребности клиентов. Сейчас пошлина на ввоз готовых смарт-карт обнулена, а на компоненты составляет в среднем семь процентов, что ставит отечественные компании «в заведомо проигрышные условия».

Источник издания отмечает, что игроки рынка боятся экспансии в России китайских производителей смарт-карт. Разница цены китайской карты и российской с импортным чипом может достигать 500 процентов. «Выход китайцев на рынок России убьет российских производителей карт», — считает источник. Эксперты прогнозируют рост цен и риск банкротства отечественных производителей.

Экспорт китайской высокотехнологичной продукции в Россию в марте прошлого года резко сократился. По мнению министра торговли США Джины Раймондо, компании уменьшили поставки, чтобы не нарушать наложенных американскими властями торговых запретов.