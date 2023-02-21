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20:34, 21 февраля 2023Ценности

46-летняя звезда «Клона» показала фигуру в бикини

46-летняя звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в бикини

Фото: @giovannaantonelli

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных фотографиях 46-летняя актриса, известная по роли Жади эль-Адиб Рашид, предстала в черно-синем купальнике бренда Soufeline, который состоял из топа с треугольными чашками и стрингов на завязках. Знаменитость продемонстрировала фигуру с нескольких ракурсов. Она позировала лежа в гамаке и повернувшись к камере спиной, а также сняла видео, как принимает душ под открытым небом.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях. «Если бы быть горячей было преступлением, я бы вызвала полицию», «Красивее и сексуальнее быть нельзя», «Богиня», «46 лет? Это невозможно», — восхитились юзеры.

В декабре 2022 года американская актриса Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов. 45-летняя звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» предстала на фото в полный рост, примерив черный купальник на одно плечо, который она сочетала с сетчатым свитшотом.

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Карина Черных
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