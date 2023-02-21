Экс-замглавы департамента транспорта Краснодара осудили на четыре года за взятку

В Краснодаре экс-замглавы дептранса осудили на четыре года за взятку в 230 тысяч рублей

В Краснодаре суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя главы департамента транспорта администрации города Владимира Анфиногенова. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 690 тысяч рублей и лишил права пять лет занимать должности государственной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и функций представителя власти.

По данным ведомства, 8 декабря 2021 года фигурант получил вознаграждение от инженера «СВП», осуществлявшего регулярные пассажирские перевозки в Краснодаре. За это он должен был согласовать заявление о четырех новых маршрутах для «СВП». Кроме того, осужденный пообещал закрывать глаза на выявленные в компании нарушения. Суммарно он получил 230 тысяч рублей.

Отмечается, что деньги Анфиногенову передали на парковке, а затем мужчина отдал куртку со взяткой знакомому, который не знал, что находится внутри одежды. Осужденный попросил товарища оставить куртку у себя. Однако на парковке Анфиногенов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.