Группировка войск «Центр» уничтожила более 200 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российская армия уничтожила более 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Центр». Им удалось нанести огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная и Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) и в районе Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, за сутки на краснолиманском направлении уничтожены боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101.

19 февраля Минобороны также отчиталось, что в результате атаки группировки «Центр» украинская армия потеряла более 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены украинские самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, пять боевых бронированных машин и боевая машина пехоты.