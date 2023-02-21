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10:42, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Детская математическая задача поставила взрослых в тупик

Пользователи Reddit не смогли решить математическую задачу для пятого класса

Пользователь Reddit поделился снимком математической задачи, которую его 10-летнему брату необходимо было решить на экзамене. В комментариях под постом многие взрослые пользователи признались, что она поставила их в тупик.

В тесте была одна задача, которая вызвала вопросы у старшего брата ученика, который учится в пятом классе. «Кляйн прочитал 30 страниц книги в понедельник и 1/8 книги — во вторник, он закончил оставшуюся четверть книги в среду. Вопрос: сколько всего страниц у этой книги?» — так звучало условие задачи.

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В комментариях под публикацией многие признались, что не смогли бы справиться с задачей, несмотря на то, что уже давно окончили школу. Однако некоторые назвали ее легкой и предложили свои ходы решения, получив ответ 48.

Пользователь под ником @NorthernSparrow подробно описал свое решение задачи. Он объяснил, что Кляйн прочитал четверть книги в среду, поэтому, вероятно, он прочитал три четверти и 6/8 в предыдущие дни. «Но он прочитал только 1/8 во вторник. Так что он, должно быть, прочитал остальные 5/8 в понедельник», — отметил он. При этом комментатор добавил, что всего он прочитал 30 страниц в понедельник.

«Мы знаем, что он прочитал 5/8 книги в понедельник. Итак, 30 страниц равно 5/8 книги. Так сколько составляет восьмая часть книги? 30 страниц — это 5/8. 30 страниц, разделенных на 5 — это шесть страниц. Таким образом, единица из шести страниц составляет 1/8 книги», — описал он ход решения задачи. Таким образом, как резюмировал автор решения, книга состоит из восьми единиц по шесть страниц (восьми, умноженном на шесть), что составляет 48 страниц.

Ранее пользователи сети поспорили о том, как правильно решать детскую математическую задачу, фотография которой распространилась в соцсетях. В комментариях под постом в Twitter пользователи отметили, что путаница возникла из-за некорректного написания примера.

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Олег Давыдов
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