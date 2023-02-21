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16:42, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор отказался блокировать посвященные битцевскому маньяку группы

В СПЧ заявили, что Роскомнадзор отказался блокировать группы фанатов битцевского маньяка

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева пожаловалась на то, что Роскомнадзор отказался блокировать сообщества фанатов битцевского маньяка Александра Пичушкина в соцсети «ВКонтакте». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Меркачева подала обращение в Роскомнадзор относительно двух групп в соцсети, в которых суммарно состоят почти четыре тысячи человек. По ее словам, в сообществах пользователи «с утра до вечера признаются в любви к битцевскому маньяку».

Уточняется, что Меркачева просила регулятор заблокировать посвященные маньяку группы на основании части 5 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которой перечислены основания для включения какой-либо информации в реестр запрещенной в России. Однако Роскомнадзор заявил ей, что указанные в обращении адреса сообществ не содержат информации, предусмотренной этой нормой.

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Член СПЧ отметила, что удивлена ответом Роскомнадзора. Она заверила, что продолжит добиваться ограничения доступа к группам о маньяке и собирается обратиться в прокуратуру.

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, с 2001-го по 2006 год совершил 49 убийств. Он нападал на жертв в Битцевском парке в Москве. В 2007 году суд приговорил Пичушкина к пожизненному лишению свободы, совмещенному с принудительным психиатрическим лечением. Битцевский маньяк подал кассационную жалобу, требуя уменьшить наказание до 25 лет, однако ему было отказано.

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Маргарита Щигарева
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