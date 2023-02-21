Роскомнадзор отказался блокировать посвященные битцевскому маньяку группы

В СПЧ заявили, что Роскомнадзор отказался блокировать группы фанатов битцевского маньяка

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева пожаловалась на то, что Роскомнадзор отказался блокировать сообщества фанатов битцевского маньяка Александра Пичушкина в соцсети «ВКонтакте». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Меркачева подала обращение в Роскомнадзор относительно двух групп в соцсети, в которых суммарно состоят почти четыре тысячи человек. По ее словам, в сообществах пользователи «с утра до вечера признаются в любви к битцевскому маньяку».

Уточняется, что Меркачева просила регулятор заблокировать посвященные маньяку группы на основании части 5 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которой перечислены основания для включения какой-либо информации в реестр запрещенной в России. Однако Роскомнадзор заявил ей, что указанные в обращении адреса сообществ не содержат информации, предусмотренной этой нормой.

Член СПЧ отметила, что удивлена ответом Роскомнадзора. Она заверила, что продолжит добиваться ограничения доступа к группам о маньяке и собирается обратиться в прокуратуру.

Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, с 2001-го по 2006 год совершил 49 убийств. Он нападал на жертв в Битцевском парке в Москве. В 2007 году суд приговорил Пичушкина к пожизненному лишению свободы, совмещенному с принудительным психиатрическим лечением. Битцевский маньяк подал кассационную жалобу, требуя уменьшить наказание до 25 лет, однако ему было отказано.