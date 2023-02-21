В Индии рассказали о проблемах с покупкой российской нефти

Reuters: индийская госкомпания столкнулась с проблемой при покупке российской нефти

Индийская государственная компания Hindustan Petroleum столкнулась с проблемой при оплате купленной российской нефти в связи с санкциями западных стран, вступивших в силу 5 декабря прошлого года. Об этом Reuters рассказал представитель компании.

По его словам, многие банки отказываются проводить платежи, чтобы не подвергать себя риску попадания под вторичные санкции, предусмотренные потолком цен на нефть.

В настоящее время, утверждает другой собеседник агентства, компания ищет надежные альтернативные банковские каналы, чтобы не полагаться на западные или местные, но находящиеся под влиянием США, финансовые организации.

Индия в условиях европейского эмбарго стала одним из ключевых для России рынков сбыта нефти. При этом местные нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье по цене ниже 60 долларов за баррель, которая установлена в качестве потолка США и их союзниками. Такая политика позволяет им получать доступ к западному страхованию и транспортировке.

Ранее нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что купленный Россией собственный флот танкеров не позволит ей полноценно обойти санкции западных стран. Чтобы сохранить экспорт в сравнимом объеме, все равно придется привлекать европейские суда и исполнять требование потолка цен.