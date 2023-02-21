В Госдуме рассказали о переменах в системе образования после послания Путина

Депутат Госдумы Мажуга заявил о реформе системы образования после послания Путина

Самой важной частью послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию относительно реформ сферы образования является возможность продолжить обучение в магистратуре после окончания специалитета, считает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий рассказал, что соответствующий проект закона уже существует, однако пока он не внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Президент подчеркнул, что если по определенным направлениям студент хочет продолжить обучение в магистратуре, это нужно делать возможным. Это говорит о том, что мы должны продумать такую систему, где после специалитета можно пойти учиться в магистратуре на бюджете, и такой законопроект уже на площадке комитета разработан, но пока не внесен в Госдуму», — рассказал депутат.

Он также подчеркнул, что развитие системы образования в дальнейшем должно опираться на синтез советской системы и опыта последних десятилетий. По мнению Мажуги, «советская школа — это специалитет, а опыт последних десятилетий — это двухуровневая система образования».

«Президент говорил о том, что где-то обучение может быть четыре года, а где-то шесть в зависимости от направления подготовки. На самом деле, мы эту тему обсуждаем долгое время как на площадке Госдумы, так и в рамках партии. Действительно, мы видим, что для подготовки IT-специалистов достаточно четырех лет, а для подготовки серьезных инженерно-технических специалистов требуется шесть лет», — подчеркнул парламентарий.

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер заявил, что России необходимо вернуться к традиционной для страны системе обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет. По мнению главы государства, в российском образовании назрела необходимость существенных изменений.

Путин подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодежи должны появиться новые возможности, а не проблемы. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат там обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны, уточнил он.