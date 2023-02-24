В Ливане оценили ответ России на вторжение Запада

Al Mayadeen: Россия победит Запад на Украине благодаря стратегическому превосходству

Президент России Владимир Путин принял удачные экономические и стратегические решения, чтобы ответить на вторжение Запада. С таким мнением выступил обозреватель Ильяс Фархат в статье для издания из Ливана Al Mayadeen.

Фархат заявил, что Запад рассчитывал на крах российской экономики и проводил информационную войну. По его мнению, Путин успешно использовал энергоресурсы, особенно газ, как инструменты для стабилизации курса рубля. Журналист оценил уровень патриотизма в России сильно вырос, как и рейтинг поддержки российского президента.

Журналист добавил, что Россия дважды отвечала на вторжения Запада — со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. По его словам, Москва справилась с противников благодаря стратегическому превосходству. Он допустил, что Россия победит Запад на Украине благодаря этому же достоинству.

«Вполне вероятно, что долгожданное урегулирование произойдет в случае истощения Украины и западных стран во главе с США, но для этого необходимо продолжить боевые действия», — заключил Фархат.