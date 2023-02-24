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01:20, 24 февраля 2023Мир

В США прокомментировали поставки оружия Украине

Замгоссекретаря Нуланд заявила о намерении США продолжать поставки оружия Украине
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прокомментировала поставки оружия Вашингтона Украине. Об этом она высказалась в интервью с ТАСС.

Нуланд заявила о намерении США продолжать поставки оружия Украине. По ее словам, Вашингтон будет оказывать подобную поддержку Киеву до тех пор, пока ей «нужно бороться за свое выживание против российских атак».

Замгоссекретаря подчеркнула, что США выступают« за способность Украины защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет».

В том же интервью Нуланд назвала условие для переговоров по Украине. По ее словам, Вашингтон поддержит переговорный процесс, основанный на «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского. «Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали», — отметила она.

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Марина Совина
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