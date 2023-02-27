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12:20, 27 февраля 2023Экономика

В компании «Гигант» прокомментировали судебное разбирательство против компании

Основатель компании Михаил Вальковский назвал иск корпоративным конфликтом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Основатель «Гиганта» Михаил Вальковский прокомментировал судебное разбирательство в отношении компании. Он назвал необоснованным иск, предъявленный к компании. Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Корпоративный конфликт в виде необоснованного, по моему мнению, иска — это попытка менеджеров крупного инвестора скрыть свои ошибки участия в управлении ООО "Гигант". Ошибки, как я считаю, выражались в парализации развития (отсутствие одобрения со стороны совета директоров) и остановке интеграции с "Авито.Работа", которая была сутью нашей сделки. ООО "Гигант" продолжает работу, и иск не приведет к остановке работы организации, тем более, что, скорее всего, не будет удовлетворен. Мы планируем обратиться за поддержкой и медиацией к известным бизнесменам и бизнес-объединениям», — отметил он.

Ранее сообщалось, что иск от группы инвесторов к основателям проекта по поиску подработки «Гиганта» подан 26 января 2023 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Сумма иска превышает 168 миллионов рублей. В качестве ответчиков по делу проходят Михаил Вальковский и Денис Решанов, который является членом совета директоров компании и ранее занимал должность управляющего директора, а сейчас работает генеральным директором.

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Татьяна Романова
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