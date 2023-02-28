Россиянам рассказали об изменениях в законах с 1 марта

В России с 1 марта вступит в силу большой пакет поправок в ПДД и ряд других изменений

С 1 марта в России произойдут изменения в ряде законой и других документов, среди которых — большой пакет поправок в правила дорожного движения, начало выплаты пенсий для жителей новых регионов, обновленные правила жарки шашлыка и обращения с навозом и другие изменения, о которых ранее россиянам рассказали законодатели. Главные изменения — в материале «Ленты.ру».

Большой пакет поправок в ПДД

В России с 1 марта вступят в силу измененные правила дорожного движения (ПДД).

Среди новаций, в частности, поправки, связанные с передвижением на круговом перекрестке. Теперь приоритет на кольце отдан тем участникам движения, кто едет по главной дороге. Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет водителей, которые уже движутся по кругу.

Кроме того, с 1 марта освидетельствование пьяных водителей разрешат только под видеозапись.

Правила для электросамокатов

Также с 1 марта в ПДД окончательно закрепят «средства индивидуальной мобильности» — электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. На них разрешат передвигаться по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 километров в час, уступая пешеходам, но только если устройство весит не более 35 килограммов. Ездить по правому краю проезжей части теперь можно с 14 лет, но только по участкам с максимально разрешенной скоростью 60 километров в час. Кроме того, транспортное средство должно быть оснащено тормозной системой и фарами белого и красного цветов.

Новые дорожные знаки

С 1 марта в России появятся несколько новых дорожных знаков: «Движение автобусов запрещено» (не относится к школьным автобусам и маршруткам), «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности», «Зарядка автомобилей», а также две вариации знака «Парковка» — для платной парковки и для указания на места для инвалидов (раньше в этих двух случаях использовались таблички). По той же схеме вводится несколько вариаций знака «Въезд запрещен». Например, вместе со значком грузовика (въезд запрещен машинам с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны) или с красной звездочкой (въезд запрещен в выходные и праздничные дни).

Пешеходы на велодорожках

Еще одна группа нововведений коснется пешеходов. В некоторых случаях они теперь смогут передвигаться по велосипедным дорожкам. Для этого она должна быть без тротуаров и обочин. При этом, велосипедисты в любом случае сохранят за собой право приоритета.

Минус одна справка при получении прав

Россиянам с 1 марта больше не придется носить в ГИБДД медсправку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством: при необходимости инспекция сама получит всю нужную ей информацию из общей с Минздравом базы данным. Если же при очередном медосмотре у человека найдут какую-либо болезнь, которая будет мешать ему управлять автомобилем, ГИБДД оперативно признает его водительское удостоверение недействительным.

Работать в такси и общественном транспорте с непогашенной судимостью запретят

С 1 марта в России заработают новые правила для водителей общественного транспорта. Теперь к работе в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в такси не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления. При трудоустройстве работник должен будет предъявить работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости.

Новые правила для работодателей

В путевых листах с 1 марта меняется состав вносимых сведений.

Документы, подтверждающие удаление сведений о сотрудниках, с 1 марта придется хранить в электронном виде, как и на бумажном носителе, в течение трех лет. Также обозначены случаи и сроки, в которые должны быть уничтожены персональные данные.

Также с 1 марта работодатели должны начать оплачивать дорогу вахтовикам от местонахождения предприятия до непосредственного места проведения работ и обратно.

Новые правила рыбалки

Обновленные правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, которые вступают в силу с 1 марта, серьезно отличаются от предыдущих. Например, все нерестилища и зимовальные ямы теперь будут сопровождаться географическими координатами. Раньше понять их границы было невозможно, и рыболов мог невольно нарушить их. Кроме того, ловить в таких местах теперь запрещено в течение всего года, а не только зимой, а также рыбакам запрещается приближаться к воде с сетями ближе чем на 500 метров.

Новый порядок декларирования доходов депутатов

С 1 марта начинает действовать закон, согласно которому региональные и муниципальные депутаты, осуществляющие свою деятельность без отрыва от основного места работы (то есть не на постоянной основе), будут подавать декларации о доходах только непосредственно после избрания, а также если в течение отчетного года ими были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года.

Также с 1 марта в открытом доступе будет выкладываться лишь информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей публиковать не будут. Эта норма распространяется также на депутатов Государственной Думы и сенаторов.

Наконец, за 180 дней отсутствия на заседаниях без уважительной причины региональных и муниципальных депутатов смогут лишать мандатов.

Пенсии для новых регионов

Жителям новых российских регионов — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — с 1 марта начнут назначать пенсии по российским нормам. Те, кому уже выплачивается пенсия, могут обратиться за ее перерасчетом по законам России. Если после перерасчета пенсия окажется меньше, чем раньше, пенсионеру будет установлена соответствующая доплата.

Если гражданин достигнет пенсионного возраста в период с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2032 года, он сможет выбрать, по какому законодательству ему будет назначена пенсия, по федеральным законам или по нормам, действовавшим в новых регионах по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Новые правила жарки шашлыков

С 1 марта вступают в силу изменения в правилах жарки шашлыков на дачных участках — это часть утвержденных правительством новых правил противопожарной безопасности. Теперь жарить их можно в пяти метрах от построек, а не в пятидесяти, как ранее.

5 метров составляет минимальное безопасное расстояние от мангала с шашлыками до построек

Кроме того, сжигать мусор и остатки листвы будет разрешено на расстоянии пятнадцати метров от построек, а в «жаропрочной емкости» — в семи с половиной метрах.

При отъезде из дома не придется платить за мусор

С 1 марта можно производить перерасчет платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу, следует из измененных правил предоставления коммунальных услуг. Для перерасчета нужно будет предоставить подтверждающие свое отсутствие документы. Плата уменьшится пропорционально тому, сколько жителей не проживало в помещении. Отсутствовать нужно не менее пяти дней.

Персональные данные владельцев недвижимости защитят

Третьи лица больше не смогут получить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Этот закон вступает в силу 1 марта. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов.

Табак и жидкости для электронных сигарет подорожают

Вступающий в силу 1 марта закон повышает размер акцизов на сигареты и жидкость для вейпов.

Так, акциз на сигареты и папиросы поднимется на 2 процента, до 2 603 рублей за тысячу штук, плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за тысячу штук. Акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака) повышается с 1 марта на 10,6 процента — до 8 669 рублей за 1 килограмм.

Также отменяется акцизы с электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Теперь он будет распространяться только на жидкость, которая в них содержится, и вырастет на 11 процентов, до 20 рублей за 1 миллилитр.

Россиянам разрешили использовать навоз по-новому

С 1 марта 2023 года в России вступает в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, согласно которому навоз, помет, стоки, образовавшиеся при содержании животных, а также подстилку можно будет использовать в качестве удобрений. Ранее сельхозпроизводители были приравнены к операторам по обращению с отходами, поля — к мусорным полигонам, а сам навоз — к отходам.

Основания для лишения недвижимости уточнили

Вступающий 1 марта в силу федеральный закон устанавливает два дополнительных основания для лишения собственников их недвижимого имущества.

Первое основание — использование площадей не по назначению, если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей. Например, если в квартирах жилого дома открываются магазины, кафе, салоны красоты, мини-отели, храмы, склады, фермы для птиц и животных.

Второе основание — это бесхозяйственное содержание, которое приводит к разрушению помещения или, к примеру, машино-места.