В Госдуме призвали запретить часть аниме и видеоигр из-за «Редана»

Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить часть аниме и видеоигр из-за «Редана»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить часть аниме-сериалов и видеоигр из-за нашумевшей группировки «ЧВК Редан». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета», — подчеркнул депутат.

Хамзаев уточнил, что обратится с имеющейся у него информацией в Роскомнадзор. Также тема станет предметом обсуждения в собрании профильного комитете Думы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам депутата, аниме содержит «прямую пропаганду и навязывание различного деструктива» — навязывается это, по его мнению, через «25-й кадр».

В Москве с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл».

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.