Один телефонный разговор с подругой заставил молодую жену задуматься о разводе

Reddit: девушка переехала от мужа сразу после свадьбы, потому что он критиковал ее подругу

Пользовательница Reddit под ником @AITAbestiewedding рассказала, как ее лучшая подруга, 28-летняя Джо, задумалась о разводе после одного телефонного разговора. Беседа состоялась сразу после свадьбы и стала достаточным поводом для того, чтобы заставить молодую жену переехать от мужа.

Рассказчица сообщила, что пришла на свадьбу подруги, которая состоялась недавно, ненакрашенной. Девушка объяснила, что не пользуется косметикой, и добавила, что заранее предупредила невесту о своем решении. По словам автора поста, ее подруга была не против. Девушка добавила, что сама Джо и остальные подружки невесты были на свадьбе с ярким макияжем, а сама церемония была очень красивой и до середины прошла прекрасно.

В какой-то момент жених, 35-летний Генри, отвел рассказчицу в сторону, и сообщил, что подруга отвлекает всеобщее внимание от невесты тем, что пришла на торжество без косметики. Продолжив критиковать девушку, он назвал отсутствие макияжа на публичном мероприятии неуместным.

Подружка невесты призналась, что почувствовала себя ужасно, потому что действительно не хотела отвлекать внимание гостей от Джо. Она дождалась окончания свадебной церемонии и написала лучшей подруге, что сожалеет о своем решении прийти без макияжа. Джо удивило такое сообщение, потому что уважала выбор подруги.

Девушки созвонились, молодая жена узнала о словах Генри и пришла в ярость. Супруги сильно поссорились, после чего Джо даже решила уехать от мужа и несколько дней пожить у лучшей подруги. Теперь Генри и его друзья винят рассказчицу в том, что она разрушила его брак. В то же время Джо, ее мать и другие подружки невесты встали на ее сторону.

Девушку также поддержали многие комментаторы на Reddit. «Дело не в косметике: эта ситуация могла стать последней каплей. Генри оскорбил ее подругу и сделал это у нее за спиной», «Единственным, кто разрушил жизнь Генри, был сам Генри», — написали они и призвали рассказчицу не испытывать чувство вины.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как отказался посещать свадьбу сына и получил поддержку в сети. Он рассказал, что сын прислал приглашение на церемонию, не дождавшись бракоразводного процесса с первой женой, от которой у него родилось двое детей. Мужчина поверил словам бывшей невестки, что муж плохо с ней обращался, и решил не благословлять его новый брак.