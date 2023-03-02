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05:59, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Один телефонный разговор с подругой заставил молодую жену задуматься о разводе

Reddit: девушка переехала от мужа сразу после свадьбы, потому что он критиковал ее подругу

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником @AITAbestiewedding рассказала, как ее лучшая подруга, 28-летняя Джо, задумалась о разводе после одного телефонного разговора. Беседа состоялась сразу после свадьбы и стала достаточным поводом для того, чтобы заставить молодую жену переехать от мужа.

Рассказчица сообщила, что пришла на свадьбу подруги, которая состоялась недавно, ненакрашенной. Девушка объяснила, что не пользуется косметикой, и добавила, что заранее предупредила невесту о своем решении. По словам автора поста, ее подруга была не против. Девушка добавила, что сама Джо и остальные подружки невесты были на свадьбе с ярким макияжем, а сама церемония была очень красивой и до середины прошла прекрасно.

В какой-то момент жених, 35-летний Генри, отвел рассказчицу в сторону, и сообщил, что подруга отвлекает всеобщее внимание от невесты тем, что пришла на торжество без косметики. Продолжив критиковать девушку, он назвал отсутствие макияжа на публичном мероприятии неуместным.

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Подружка невесты призналась, что почувствовала себя ужасно, потому что действительно не хотела отвлекать внимание гостей от Джо. Она дождалась окончания свадебной церемонии и написала лучшей подруге, что сожалеет о своем решении прийти без макияжа. Джо удивило такое сообщение, потому что уважала выбор подруги.

Девушки созвонились, молодая жена узнала о словах Генри и пришла в ярость. Супруги сильно поссорились, после чего Джо даже решила уехать от мужа и несколько дней пожить у лучшей подруги. Теперь Генри и его друзья винят рассказчицу в том, что она разрушила его брак. В то же время Джо, ее мать и другие подружки невесты встали на ее сторону.

Девушку также поддержали многие комментаторы на Reddit. «Дело не в косметике: эта ситуация могла стать последней каплей. Генри оскорбил ее подругу и сделал это у нее за спиной», «Единственным, кто разрушил жизнь Генри, был сам Генри», — написали они и призвали рассказчицу не испытывать чувство вины.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как отказался посещать свадьбу сына и получил поддержку в сети. Он рассказал, что сын прислал приглашение на церемонию, не дождавшись бракоразводного процесса с первой женой, от которой у него родилось двое детей. Мужчина поверил словам бывшей невестки, что муж плохо с ней обращался, и решил не благословлять его новый брак.

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Оксана Петина
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