Новости Максим Барский

Максим Барский — экс-глава ГК «Сибантрацит». Более десяти лет занимал различные должности в высших руководящих органах ряда мировых нефтедобывающих и перерабатывающих компаний.

Фото: личный архив

Биография и детские годы Максима Барского



Барский Максим Геннадьевич родился в Ленинграде 01.03.1974. Его родители, приехавшие из Житомирской области УССР, на момент рождения сына были еще студентами. Мать училась на скрипачку и дирижера в институте культуры. Отец — в Ленинградском институте советской торговли, по окончании которого был призван в армию. После демобилизации получил распределение на малую родину. Там устроился на работу по специальности («Бухгалтерский учет в торговле») в управление книготорга.

Детство будущего предпринимателя прошло в Житомире. Со школьных лет у Барского Максима появилась любовь к чтению. Этому способствовал отец, который по роду своей деятельности имел доступ к книжным новинкам. В частности, Барский Максим отмечал, что сильное впечатление на него произвела книга Теодора Драйзера «Финансист».

В Житомире Максим Барский оканчивал шестой класс, когда его отцу предложили работу в финансовой сфере и релокацию в Ханты-Мансийский автономный округ РСФСР. Барский-старший взял с собой сына. У мамы Максима Барского сначала не было возможности присоединиться к семье. Состояние ее здоровья не позволяло совершить переезд. Отец Максима Барского в то время работал бухгалтером в управлении механизированных работ.

Родители считали город неподходящим для дальнейшего обучения. Об этом честно говорили и преподаватели. Так 15-летний Максим Барский переехал в Ленинград.

Образование, первый бизнес-опыт Барского Максима Геннадьевича



По приезде Максим Барский из-за отсутствия прописки не мог пойти в местную школу. Но при этом имел право на поступление в ссуз. Выбрал специальность «Бухучет». Уже после первого курса стал подрабатывать — вел бухгалтерскую отчетность для небольших компаний. Пробовал себя в предпринимательстве: покупал редкие на том моменты товары и перепродавал знакомым в Нефтеюганске, также торговал в общежитии для иностранных студентов.

В то же время Барский Максим заключил свою первую серьезную сделку. Семья знакомой продавала дом — он нашел покупателя, который приобрел недвижимость за сумму в два раза больше той, что первоначально хотели собственники. Разница осталась Максиму Барскому. Свой первый капитал он решил инвестировать в дальнейшее образование — стал брать дополнительные уроки по предметам, необходимым для поступления на факультет политэкономии ЛГУ. В то время это направление считалось элитным. Максим Барский успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен в вуз.

Студенческие годы Барского Максима пришлись на развал Советского Союза. В начале 90-х его отца командировали в Москву с поручением подготовить открытие филиала «Юганскнефтебанка». Сын решил помочь и заодно изучить банковское дело. В то время Максим Барский понял, что в университете учат экономике на основе марксистской теории, которая оторвана от резко меняющегося мира. Теоретические знания нужно было подкреплять прикладными.

Барскому Максиму удалось пройти отбор для участия в студенческих обменах. Первую программу стажировки длительностью в один месяц прошел в Норвегии. Потом Максим Барский стал студентом Haas School of Business. Бизнес-школа входит в список лучших в США и славится открытостью к инновациям и стремлению воспитать новых членов бизнес-сообщества, способных изменить мир, а не только преследовать личную выгоду.

Максим Барский с большим интересом изучал рынок капитала и инвестиций. Следил за российскими ценными бумагами, выявляя их корреляцию с мировыми трендами. Теме фондового рынка он впоследствии посвятил свою выпускную квалификационную работу. Его научные изыскания подтвердились через год после окончания вуза, в 1998-м, когда после кризиса, охватившего азиатский регион, в России также обвалился рынок.

Инвестиционная деятельность Максима Геннадьевича Барского



Фото: личный архив

По возвращении из Беркли и выпуска из СПбГУ Максим Барский начал заниматься брокерской деятельностью в Москве. Выполнял сделки купли-продажи на фондовом рынке в «Тройке Диалог». За полгода Барский Максим продвинулся до руководящей позиции в департаменте, занимающимся консультированием клиентов по вопросам совершения сделок слияния и поглощения, покупки и продажи активов, проведения оценки бизнеса по международным стандартам и другим аспектам финансового характера. По воспоминаниям управленца, деятельность в «Тройке» стала для него школой профессионального роста. Максим Барский трудился под началом автора первого отечественного IPO Алана Аптера.



Сам Барский Максим, пройдя курс молодого бойца в investment banking, принимал участие в подготовке и проведении крупных сделок. Так, в кризисный период компании «Вымпелком» удалось привлечь инвестиции от норвежского оператора Telenor, выкупившего чуть более 25% акций. Также Барский Максим участвовал в крупнейшей на тот момент сделке на отечественном рынке потребительских товаров и услуг — продаже пивзавода в Петербурге холдингу по производству пива Heineken (Нидерланды), занимающему второе место в мире.

В начале нулевых Максим Барский занял должность корпоративного директора «Ситилайн», компании, предоставляющей услуги доступа к высокоскоростному интернету. Совместно с партнерами выкупил долю провайдера и вложил привлеченные средства в региональную экспансию. Смог повысить капитализацию «Ситилайн» до 29 миллионов долларов.

Впоследствии Барский Максим принимал непосредственное участие в открытии управляющей компании фонда New World Value — Salford Continental Inc., оказывающей инвестиционно-банковские услуги бизнесу и частным лицам, а также занимающейся оценкой и управлением рисками. Возглавлял филиал в Москве (также Salford имел представительства в Лондоне, Белграде и Тбилиси). В этот период благодаря фонду удалось найти инвесторов из Южной Кореи для возведения бизнес-центра класса А+ Lotte Plaza. Также при участии Барского Максима была осуществлена покупка фондом контрольного пакета акций грузинского холдинга Georgian Glass & Mineral Water (GG&MW), имеющего лицензию на добычу минеральной воды на месторождении «Боржоми» (Borjomi), а также ряда предприятий пищевой промышленности в Сербии.

Примерно в это же время приобрел семь процентов акций предприятия «Салаватстекло». Консолидировал миноритариев и разработал план стратегического развития, предусматривающий переход к производству флоат-стекла. Барский нашел предпринимателя, который выкупил акции по троекратной стоимости и инвестировал в новую линию производства. По сей день «Салаватстекло» является крупнейшим современным импортозамещающим предприятием в своем сегменте.

Карьерный опыт Барского Максима Геннадьевича в нефтяной сфере



Спустя несколько лет Максим Геннадьевич Барский избран в коллегиальный орган управления Vostok Oil как представитель ее ключевого акционера — инвестиционной компании Alltech Investment Ltd. В то время Vostok Oil занималась добычей углеводородов только на нескольких разработках в Западной Сибири. Вскоре акционеры дали компании новое название — WSR. Была начата реализация нового стратегического плана развития, а Барского избрали на должность гендиректора. Он предложил провести кардинальные перемены в составе управления: сместить двух из пяти членов совета директоров (СД), в том числе председателя. Решение основывалось на том, что управленцы не представляли интересы инвесторов и имели отдаленное представление о реальном развитии бизнеса в РФ.

WSR приобрела одну из основных нефтедобывающих компаний Ненецкого автономного округа — ОАО «Печоранефть», а позже заключила сделку с ЗАО «Санеко», разрабатывающей нефтеносные участки в Поволжье. За четыре года добыча WSR выросла в 70 раз (3,5 миллиона тонн на 2008 год).

Долей в растущем бизнесе заинтересовалась испанская Repsol — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в Латинской Америке приобрела десять процентов акций за сумму в 90 миллионов долларов.

В 2008 году WSR и «Группа Альянс» создали нефтяную компанию с единой инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями и компетенциями, в дальнейшем получившую название Alliance Oil. Ориентировочная добыча НК, созданной в результате сделки, составляла более 50 тысяч. баррелей в сутки. Через 6 месяцев после слияния Максим Геннадьевич Барский продал долю и ушел из компании. Одним из показателей его успешной работы на посту стал рост показателя рыночной капитализации WSR в 75 раз, составившая более четырех миллиардов долларов. Акции WSR торговались на бирже Стокгольма (OMX).

Как опытного менеджера Барского Максима Геннадьевича пригласили на управляющую должность в нефтяном холдинге ТНК-ВР, входящим тогда в топ-5 по добыче в РФ и топ-10 в мире. Он был подходящим кандидатом: ранее успешно работал в отрасли, занимался региональным развитием и построением бизнеса в контакте с органами государственной власти, умел вести диалог с инвесторами. Ко всему прочему, был настроен вести работу вне групповых интересов, а с пользой для самой компании.

Около года понадобилось, чтобы изучить все бизнес-процессы компании с мировым именем (проходил стажировку в главном офисе British Petroleum). После этого он перешел на пост замгендиректора ТНК-BP. Перед ним стояла задача повысить эффективность корпоративного управления и увеличить основные показатели деятельности компании.

Барский Максим Геннадьевич изменил ряд основных бизнес-процессов, под его руководством были заключены выгодные сделки по покупке нефтедобывающих компаний в Латинской Америке и Азии. Добыча от иностранных активов выросла до десяти процентов, а общий объем добычи компании составил два миллиона баррелей в сутки. Барскому удалось выполнить поставленные задачи и увеличивать капитализацию ТНК-BP в три раза до 60 миллиардов долларов.

Осенью 2011 года Максим Геннадьевич Барский ушел из компании.

В 2012-м стал одним из собственников НК Matra Petroleum (получила регистрацию в 2006-м в Великобритании). Барский Максим Геннадьевич выкупил 29,8 процента акций (была проведена дополнительная эмиссия). Полученные средства были использованы для разработки залежей углеводородов в Сакмарском районе Оренбуржья (Соколовское месторождение с извлекаемыми ресурсами 15,1 миллиона баррелей).

Через месяц Барский Максим Геннадьевич был избран генеральным директором. Спустя некоторое время компания отказалась от активов на Урале и приобрела права на разработку залежей нефти в штате Техас.

Максим Геннадьевич Барский руководил компанией в сложное время. С 2014 года, когда произошел обвал мировых цен на черное золото, до 2018 года, когда компания перешла в счет погашения задолженностей кредиторам, удавалось поддерживать работу Matra.

Барский Максим Геннадьевич в Delivery Hero



С 2016 года Барский Максим Геннадьевич готовил к первому публичному размещению акций международную сеть по доставке блюд из различных точек общепита Delivery Hero. Сервис, созданный в Германии, работает в 50 странах мира и сотрудничает с более чем 0,5 миллиона заведений. Размещение состоялось летом 2017 года на Франкфуртской фондовой бирже (Frankfurt Stock Excange).

Благодаря работе Барского Максима Геннадьевича по выходу на биржу компании удалось привлечь на развитие дополнительно миллиард евро. Она погасила кредиты акционеров и проложила совершенствоваться и расширяться. Сервис получил премию в области корпоративных финансов — был удостоен награды от Börsenzeitung Corporate Finance Award.

За год после выхода на биржу цена одной акции выросла на 76 процентов с 25,50 до 44,94 евро. Рыночная капитализация Delivery Hero увеличилась на 82 процента (8,2 миллиарда на июнь 2018-го).

Максим Барский. «Сибантрацит»

Фото: личный архив

Начало работы Максима Геннадьевича Барского в угольной отрасли



Барский Максим Геннадьевич был приглашен в качестве генерального директора УК «Сибантрацит» в 2018-м. Как отмечал Максим Барский, в «Сибантрацит» его позвал Дмитрий Босов (владелец УК).

Что по плану Босова должен был сделать Максим Барский: «Сибантрацит» в то время состоял из ряда разрозненных ООО («Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области).

Каждым активом руководили независимые и малоуправляемые команды. В задачи Максима Геннадьевича Барского входило их объединение, построение результативной модели внутрикорпоративного управления и подготовка компании к продаже.

Укрепление бизнеса прошло успешно. Итог работы, которую проделал Максим Барский: «Сибантрацит» занял лидирующие позиции в своем сегменте на международном уровне. Ежегодная добыча составила 24 миллиона тонн, а капитализация выросла в три раза.

Максим Барский, «Сибантрацит». Продажа компании

В 2020-м показатель выручки Группы составил более 110 миллиардов рублей. Два предприятия были включены в список крупнейших плательщиков налогов Новосибирской области. Годом ранее компания заняла третье место в пятерке самых бурно развивающихcя компаний в РФ (согласно рейтингу Forbes). Во всех этих успехах значительную роль сыграл Максим Барский, «Сибантрацит» весной 2020-го его новые владельцы решили продать.

Подготовкой сделки по просьбе родственников Босова занялся также Максим Барский, «Сибантрацит» на тот момент принадлежал компании «Аллтек», в число акционеров входили родители и четверо сыновей Дмитрия Босова, а также его давние партнеры.

Оставил свою должность в 2020-м. После ухода с поста гендиректора УК совместно с партнером Альбертом Авдоляном создал компанию «Сибан-холдинг», которая и выступила покупателем угледобывающего холдинга. Сделка состоялась в 2021 году. Как отмечал Максим Барский, «Сибантрацит» при продаже сохранит независимость, а топ-менеджмент получит возможность подписать долгосрочные контракты и войти в число акционеров.

Позже Барский долю в компании «Сибантрацит» полностью передал «А-Проперти» Авдоляна.

Как подчеркивал Максим Барский, «Сибантрацит» сохранит опытную и профессиональную команду холдинга, об этом говорили и новые собственники.

Окончательно инвестор покинул «Сибантрацит» в 2022 году.

Сегодня Барский Максим Геннадьевич занимается инвестициями в технологические разработки в области энергетики, новых материалов и нефтегазохимии.

Личная жизнь Барского Максима Геннадьевича



У бизнесмена трое детей: старшая дочь, сын и младшая дочь. Старшая дочь пошла по стопам отца, выбрав финансовое направление. Сын учится в технологическом университете Purdue University.

Барский Максим Геннадьевич увлекается спортом. Занимается фридайвингом, йогой. Практикует цигун.